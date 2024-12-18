اتفاقية بيع مع إعادة تأجير تمويلي لدعم التوسع في الزراعة العضوية

وقعت إحدى شركات الخدمات المالية غير المصرفية اتفاقية بيع مع إعادة التأجير التمويلي بقيمة 350 مليون جنيه مصري مع مجموعة رائدة في مجال الزراعة العضوية والتنمية المستدامة. تهدف الاتفاقية إلى تمويل احتياجات رأس المال العامل للمجموعة، مما يسهم في تعزيز عملياتها وتوسيع قدراتها المالية.

وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من جهود القطاع المالي لدعم المشاريع المستدامة، خاصة في مجالات الزراعة والتنمية المجتمعية. وتهدف إلى تعزيز الابتكار ودفع النمو المستدام بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.

وفي هذا السياق، صرح أمير غنام بقطاع الخدمات المالية أن هذه الشراكة تمثل رؤية الشركة في تقديم حلول مالية مخصصة للشركات، بما يدعم النمو المستدام ويعزز التنافسية، خاصة في قطاع الزراعة الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد.

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي للمجموعة الزراعية حلمى ابو العيش بهذه الشراكة، موضحاً أنها ستعمل على تعزيز قدرات المجموعة المالية، مما يتيح دعم مشاريعها في مختلف القطاعات، وتسريع مبادرات النمو والابتكار، مع التركيز على التنمية المستدامة وتقديم حلول مجتمعية مبتكرة.

تؤكد هذه الاتفاقية التزام الطرفين بتعزيز التنمية المستدامة ودعم المشروعات التي تساهم في تحسين جودة الحياة بالمجتمع المحلي، مع الاستمرار في تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم أهداف النمو طويلة الأجل.