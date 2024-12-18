تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 10 سفن، مشيرة إلى تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 714 شاحنة و 160 سيارة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1395 راكبا بموانيها.



وأوضحت الهيئة- في بيان اليوم /الأربعاء/- أن حركة الواردات شملت 2000 طن بضائع، و340 شاحنة و 58 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12 ألف طن بضائع، و374 شاحنة و 102 سيارة.



واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين (دليلة و Alcudia Express)، وغادرته ثلاث سفن وهي (أمل، بوسيدون أكسبريس، ودليلة) .



وتم تداول 700 طن بضائع و 215 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي (سينا، آور، وآيلة)، وشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة ENGI على متنها 4000 طن مواد غذائية تصدير إلى السودان.