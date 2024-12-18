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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

هل يرحل مروان عطية عن الأهلي إلى الفتح السعودي؟

مروان عطية
مروان عطية
علا محمد
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تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن الأنباء المتداولة بشأن وصول عرض سعودي من جانب نادي الفتح إلى النادي الأهلي للحصول على خدمات مروان عطية نجم الوسط الفريق.

وقال شوبير خلال فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل  الاجتماعي فيسبوك من تصريحاته الاذاعية:" المعلومات الواردة لي من داخل النادي الأهلي بشأن اقتراب نجم الفريق من نادي الفتح السعودي، أنه ليس هناك أي أساس من الصحة بشأن وصول عرض لمروان عطية، ونفوا تلك الأنباء جملة وتفصيلًا".

وأضاف: “مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب شغال على ملف تدعيم الصفقات في الفترة القادمة، عاملين خطة مدروسة وبينفذوها على مراحل”.

وأكمل: “محدش شغال لوحده، كله شغال على الملف، الخطيب ومجلس إدارته ومارسيل كولر المدير الفني، ومحمد رمضان المدير الرياضي، وإدارة الاسكاوتنج”.

كشف الإعلامي هاني حتحوت حقيقة العرض المقدم من نادي الفتح السعودي للتعاقد مع مروان عطية، لاعب وسط النادي الأهلي.

ونقل “حتحوت”، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، عن مصدر خاص داخل النادي الأهلي قوله «إن كل التقارير التي أشارت إلى وجود عرض من جانب الفتح السعودي للتعاقد مع مروان عطية غير صحيحة».

وأضاف المصدر أنه لا يوجد أي عروض من جانب نادي الفتح للتعاقد مع مروان عطية قد وصلت إلى الأهلي في انتقالات يناير المقبل.

وأكد المصدر في تصريحاته، أنه لا نية للتفريط في مروان عطية تحت أي ظروف، واللاعب يعلم ذلك القرار بشكل كامل.

النادي الأهلي مروان عطية عرض سعودي أحمد شوبير الأنباء المتداولة نادي الفتح

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