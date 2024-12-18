عضو بالشيوخ: مصر تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمباشرة

أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أهمية الجهود التي تبذلها مصر لزيادة الاستثمارات الأجنبية، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.

وأشار “محسن”، في بيان صحفي له اليوم، إلى تصريحات رئيس الوزراء د، مصطفى مدبولي باستمرار جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، سواء المحلي أو العربي أو الأجنبي، في قطاعات واعدة على أرض مصر، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، لافتا إلى تدشين محطة "أبيدوس1" للطاقة الشمسية في محافظة أسوان بقدرة 500 ميجاوات، وكذلك بدء الأعمال الهندسية لمشروع محطة "أبيدوس2" للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، في إطار الخطة الشاملة لتوفير الطاقة الكهربائية وتلبية احتياجاتها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية، حيث تتطلع مصر إلى موقع استثماري قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.

ولفت احمد محسن الى، الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين الإطار التشريعي للاستثمار، حيث تم تطوير العديد من القوانين التي تسهل وتسرع عملية الاستثمار، مثل قانون الاستثمار الجديد الذي يقدم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين، ويضمن حماية الحقوق القانونية للمستثمرين. كما تم إصدار قانون جديد لتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يعزز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والخدمات.



وشدد نائب الصعيد أن، تدشين مشاريع كبرى مثل محطات الطاقة الشمسية في أسوان، والتي توفر الطاقة النظيفة، إلى جانب مشروعات النقل الكبرى مثل القطار السريع الذي يربط المدن الرئيسية، من شأنها أن تحدث نقلة كبيرة في الاستثمار الأجنبية.

واختتم النائب أحمد محسن، باستمرار سعي مصر إلى جذب الاستثمارات في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، بدءًا من الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، وصولاً إلى تكنولوجيا المعلوماأحمد محسن: مصر تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الاستثمار المباشر

أكد النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ أهمية الجهود التي تبذلها مصر لزيادة الاستثمارات الأجنبية، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.



وأشار محسن، في بيان صحفي له اليوم، إلى تصريحات رئيس الوزراء د، مصطفى مدبولي باستمرار جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، سواء المحلي أو العربي أو الأجنبي، في قطاعات واعدة على أرض مصر، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، لافتا إلى تدشين محطة "أبيدوس1" للطاقة الشمسية في محافظة أسوان بقدرة 500 ميجاوات، وكذلك بدء الأعمال الهندسية لمشروع محطة "أبيدوس2" للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، في إطار الخطة الشاملة لتوفير الطاقة الكهربائية وتلبية احتياجاتها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية، حيث تتطلع مصر إلى موقع استثماري قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.

ولفت احمد محسن الى، الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين الإطار التشريعي للاستثمار، حيث تم تطوير العديد من القوانين التي تسهل وتسرع عملية الاستثمار، مثل قانون الاستثمار الجديد الذي يقدم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين، ويضمن حماية الحقوق القانونية للمستثمرين. كما تم إصدار قانون جديد لتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يعزز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والخدمات.



وشدد نائب الصعيد أن، تدشين مشاريع كبرى مثل محطات الطاقة الشمسية في أسوان، والتي توفر الطاقة النظيفة، إلى جانب مشروعات النقل الكبرى مثل القطار السريع الذي يربط المدن الرئيسية، من شأنها أن تحدث نقلة كبيرة في الاستثمار الأجنبية.

واختتم النائب أحمد محسن، باستمرار سعي مصر إلى جذب الاستثمارات في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، بدءًا من الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، وصولاً إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة وغيرها.ت والاتصالات، والسياحة وغيرها.