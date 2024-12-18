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تعزيز الشراكة الثنائية مع إندونيسيا.. الرئيس السيسي: مستعدون لتقديم التسهيلات لضمان نجاح أعمال الشركات والمستثمرين الإندونيسيين في مصر
تعزيز الشراكة الثنائية مع إندونيسيا.. الرئيس السيسي: مستعدون لتقديم التسهيلات لضمان نجاح أعمال الشركات والمستثمرين الإندونيسيين في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

الرئيس الإندونيسي: نسعى لتعزيز العلاقات مع مصر وندعم دورها القيادي

الرئيس الإندونيسي
الرئيس الإندونيسي
يوسف أيمن
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أكد فرابوو سوبيانتو، الرئيس الإندونيسي، حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع مصر، مشيرًا إلى الروابط التاريخية التي جمعت بين البلدين منذ قيادة الرئيس جمال عبد الناصر، أحد أبرز قادة حركة عدم الانحياز. 

وأشاد سوبيانتو بدور مصر الحالي كقائد لدول الجنوب، معربًا عن امتنانه لهذه الفرصة الطيبة لإجراء مباحثات بناءة.

وأوضح سوبيانتو، خلال مؤتمر صحفي، أن المحادثات تناولت مجموعة متنوعة من الموضوعات الثنائية، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس الإندونيسي أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن إندونيسيا تنظر إلى مصر كشريك استراتيجي في دعم قضايا دول الجنوب وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

مصر العلاقات الثنائية الجنوب الرئيس الإندونيسي فرابوو سوبيانتو

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