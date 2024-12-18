الرئيس الإندونيسي: نسعى لتعزيز العلاقات مع مصر وندعم دورها القيادي

أكد فرابوو سوبيانتو، الرئيس الإندونيسي، حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع مصر، مشيرًا إلى الروابط التاريخية التي جمعت بين البلدين منذ قيادة الرئيس جمال عبد الناصر، أحد أبرز قادة حركة عدم الانحياز.

وأشاد سوبيانتو بدور مصر الحالي كقائد لدول الجنوب، معربًا عن امتنانه لهذه الفرصة الطيبة لإجراء مباحثات بناءة.

وأوضح سوبيانتو، خلال مؤتمر صحفي، أن المحادثات تناولت مجموعة متنوعة من الموضوعات الثنائية، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس الإندونيسي أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن إندونيسيا تنظر إلى مصر كشريك استراتيجي في دعم قضايا دول الجنوب وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.