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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

تمهيداً لافتتاحه وتشغيله.. محافظ الأقصر يتفقد حمام السباحة الأوليمبي

تمهيداً لافتتاحه وتشغيله الشهر المقبل .. محافظ الأقصر يتفقد حمام السباحة الأوليمبي
تمهيداً لافتتاحه وتشغيله الشهر المقبل .. محافظ الأقصر يتفقد حمام السباحة الأوليمبي
شمس يونس
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تفقد  المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مقر حمام السباحة الأوليمبي وموقعه بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر، لمتابعة أعمال تجهيزه تمهيداً لافتتاحه وتشغيله مطلع العام المقبل، بعد إسناد مهمة تشغيله وإدارته إلي شركة إستادات للاستثمار الرياضي.


وقام المحافظ بجولة في حمام السباحة الاوليمبي يرافقه اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر وعمار العماري ممثل شركة استادات بالأقصر، حيث تابع اعمال ملء حوض السباحة بالمياه كما تفقد غرفة التشغيل ووجه بالاهتمام بالمتابعة المستمرة للمعدات وإجراء الصيانة الدورية.


كما اطلع المحافظ علي خطة التشغيل والإدارة وتفقد منطقة المحلات التجارية والكافتيريا والمدرجات موجهاً بعمل منطقة حماية حول حمام السباحة لتجنب إصابات الأعضاء المشتركين والسباحين.


كانت رئاسة مدينة الأقصر قد وقعت نهاية أكتوبر الماضي عقد تشغيل وإدارة حمام السباحة الاوليمبي بين شركة استادات للاستثمار الرياضي برئاسة المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة الشركة.


ووقع العقد بقاعة مؤتمرات ديوان عام محافظة الأقصر كلا من، اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمستشار حسام عمران المستشار القانوني لشركة استادات، بحضور عمرو الشريفي مساعد رئيس مجلس إدارة شركات استادات للقطاع التجاري والتسويق ومحمد مغاوري مدير العلامة التجارية بالشركة وعمار العماري ممثل الشركة بالأقصر.


وبموجب هذا العقد تؤول مهمة تشغيل وإدارة حمام السباحة الأولمبي إلى شركة استادات وهي شركة رائدة في المجال الرياضي.


يشار الي أن حمام السباحة تم إنشاؤه عام 2009 وانتهت الأعمال الإنشائية به عام 2012 وتم تشغيله تجريبياً عام 2015 وتوقف العمل به حتي عام 2024، وفور تولي محافظ الأقصر منصبه قام بزيارته في شهر يوليو الماضي ووجه بتشغيله واستغلاله بما يفيد المواطنين وأهالي المحافظة.


جدير بالذكر أن حمام السباحة الأوليمبي تتجاوز مساحته 7500 متر ويضم حمام سباحة أوليمبي لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية ومدرجات تتسع لما يزيد عن 2500 فرد وحمام سباحة للأطفال بالإضافة إلى قسم علاج طبيعي وغرف ملابس وغرف إدارية وقاعات مناسبات وكافتيريات ومطاعم ومحلات تجارية ودورات مياه، ويعد أول حمام سباحة أولمبي بمواصفات دولية في جنوب الصعيد.

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