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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

عضو خارجية الشيوخ يطالب بوقف الحرب والإعتداءات الإسرائيلية على غزة

النائب إيهاب وهبة
النائب إيهاب وهبة
ماجدة بدوى   -  
حسن رضوان
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طالب النائب إيهاب وهبة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ، خلال لقائه بوفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، بضرورة إصدار بيان مشترك بالمطالبة بوقف الحرب على غزة والإعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني .

وأكد وهبة ، فى بيان له اليوم، أن الوفدين اتفقوا على إصدار البيان المشترك  للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني.

وكان النائب محمد جاد، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، استقبل اليوم الأربعاء ، وفدًا رفيع المستوى من مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم بمجلس الشيوخ، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين لدعم الروابط بين الشعبين المصري والفرنسي كما نقل للوفد تحيات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وتمنى لهم إقامة طيبة في مصر.

ودعا الجانب الفرنسي والاتحاد الأوروبي إلى زيادة الاستثمارات في الدول المضيفة للاجئين، مشيرًا إلى أن مصر، بفضل موقعها الجغرافي المتميز، تُعد سوقا واعدا وتلعب دورا هاما في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومن جانبه، أعرب فرنسوا بانو، رئيس الوفد الفرنسي، عن شكره للجانب المصري على حفاوة الاستقبال، ونقل اهتمام رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بهذه الزيارة.

وأشاد بالحكمة التي تتعامل بها مصر مع الظروف المحيطة، مؤكدًا على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والعمل على تحقيق حل الدولتين.

وفي ختام اللقاء، عبر رئيس الوفد الفرنسي عن تقديره للعلاقات المتميزة بين البلدين، واتفق الجانبان على توجيه نداء مشترك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورا على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المصري، بينهم النائبة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية، والنائب هاني نعمة الله، والنائب إيهاب يوسف الهرميل، والنائب إيهاب وهبة، بالإضافة إلى السفير دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.

مجلس الشيوخ العلاقات الخارجية النائب إيهاب وهبة حزب الشعب الجمهوري

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