ضابط إسرائيلي: هناك سباق بين الوحدات العسكرية بغزة لقتل أكبر عدد من الفلسطينيين

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تحقيق لها، مساء اليوم الأربعاء، نقلا عن ضابط احتياط إسرائيلي خدم في محور نتساريم، عن جرائم حرب يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال الضابط الإسرائيلي: إن هناك سباق وتحد بين الوحدات العسكرية الإسرائيلية بغزة لقتل أكبر عدد من الفلسطينيين"، مضيفا: لدينا أوامر بإرسال صور الجثث وقد أرسلنا صور 200 قتيل وتبين أن 10 منهم فقط من حماس".

وأوضح: قائد الفرقة 252 صنف محور نتساريم بأنه منطقة قتل وكل من يدخل تطلق عليه النار"، وتابع: نقتل قرب نتساريم مواطنين فلسطينيين ثم نعدمهم على أنهم مسلحون".

واستطرد: الأوامر هي أن كل من يخترق الحد في نتساريم يجب أن يتلقى رصاصة في رأسه، نحن في مكان بلا قوانين وحياة البشر فيه لا قيمة لها".