وليد فواز ورانيا منصور في احتفالية مسلسل "فقرة الساحر"

انطلقت منذ قليل احتفالية عرض مسلسل "فقرة الساحر" في إحدى فنادق القاهرة بحضور عدد من أبطاله وصناعه أبرزهم طه دسوقي وزوجته.

وحضر عدد من الفنانين أبرزهم وليد فواز ورانيا منصور وعابد عناني وشادي ألفونس وغيرهم.



المسلسل يجمع بين نخبة من النجوم: طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم، إلى جانب ظهور استثنائي لكلا من بسمة، وليد فواز، مما يضفي أبعادًا درامية مشوقة على الأحداث.

المسلسل من إنتاج شركة "تي فيجين"، تأليف إياد صالح ويُعد استمرارًا لتعاونهما الناجح معًا بعد فيلم "الحريفة" بجزأيه الأول والثاني. أما الإخراج فهو للمبدع تامر محسن،الذي يعود بقوة إلى الساحة الدرامية بعد غياب دام ثلاث سنوات، في أعقاب النجاح لآخر أعماله "لعبة نيوتن" ليواصل تقديم عمل درامي مميز يضيف إلى رصيده الفني.



مسلسل "فقرة الساحر" تدور أحداث المسلسل حول عمليات سرقة وسطو مستوحاة من أحداث حقيقية في رحلة من ثماني حلقات مليئة بالمفاجآت والتشويق. تدور القصة حول ثلاثة أصدقاء منذ الطفولة: مِكس، لمى، وألفي، الذين تطورت صداقتهم إلى شراكة غير تقليدية، حيث شكّلوا عصابة صغيرة تستند إلى مهاراتهم المتنوعة لمواجهة تحديات مثيرة، في قالب يمزج بين الضحك والمغامرة والإثارة والأكشن.