أهمية كبيرة للقاحات الإنفلونزا لمواجهة الفيروسات التنفسية.. إسلام عنان يوضح

أكد الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء، أنه على مستوى العالم يوجد لقاحين للأنفلونزا، مشيرا إلى أنه بكل عام يوجد سلالات جديدة من الإنفلونزا لذا يتم تغيير اللقاح الخاص بالمرض.

وقال إسلام عنان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والاطفال عليهم الحصول على تطعيم الأنفلونزا، مؤكدا أن هناك نسبة ليست صغيرة تدخل المستشفيات بسبب الأمراض التنفسية، مؤكدا أن هناك اكثر من فيروس منها المخلوي والأنفلونزا إضافة إلى متحورات كورونا.

وتابع أن من يحصل على اللقاح الموسمي أو لقاح كورونا، يساهم في تقوية الجهاز المناعي ومواجهة الأمراض التنفسية، مؤكدا أنه لا يوجد تعارض بين لقاحات الفيروسات التنفسية.