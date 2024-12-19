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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مرأة ومنوعات

أغذية تساعد في التئام كسور العظام

الأغذية التي تساعد في التئام كسور العظام .
الأغذية التي تساعد في التئام كسور العظام .
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قدم الدكتور أحمد بدوى خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ،الأغذية التي تساعد في التئام كسور العظام .

التغذية السليمة تلعب دورًا حيويًا في عملية الشفاء، خاصةً عند التعرض لكسور العظام. إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تعزيز التئام الكسور:

1. منتجات الألبان 

تعتبر منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي غنية بالكالسيوم، وهو من أهم العناصر التي تقوي العظام وتساعدها في الالتئام من الكسور بشكل طبيعي وسريع. لذا يُنصح بتناول منتجات الألبان بصفة يومية.

يُعد الزبادي مصدرًا جيدًا للكالسيوم، ويحتوي على نوعين من الأحماض الأمينية: الليسين (Lysine) والجلوتامين (Glutamine)، اللذان يساعدان العظام في امتصاص الكالسيوم بسرعة أكبر لتعزيز الشفاء.

2. الأسماك 

الأسماك، وخاصة التونة، غنية بالأحماض الدهنية "أوميغا-3" وفيتامين "D" الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم من الأغذية الأخرى والاستفادة منه. الأحماض الدهنية "أوميغا-3" تقوي العظام وتساعد في التئام الكسور سريعًا.

3. بذور القرع 

يمكنك إضافة بعض بذور القرع إلى طبق السلطة الخاص بك يوميًا، نظرًا لخصائصها التي تساعد العظام على الالتئام سريعًا ولأنها تحتوي على المعادن التي تعزز من امتصاص الكالسيوم.

4. الفليفلة 

الفليفلة، خاصة الحمراء، غنية بفيتامين "C" الذي يحفز إفراز الكولاجين في العظام، مما يساعد العظام على سرعة الالتئام في حالة الكسور.
 

5. البيض 

البيض غني بالعناصر الغذائية المفيدة، فهو يحتوي على فيتامين "D" و"B" والكالسيوم والبروتين، وكلها عناصر تعزز من قوة العظام وتساعد في التئام الكسور سريعًا.

6. الفاصوليا السوداء 

الفاصوليا السوداء مفيدة جدًا للعظام والعضلات، فهي غنية بالمغنيسيوم والبروتين، مما يساعد أنسجة العظام على الالتئام سريعًا.

7. البقدونس 

أوراق البقدونس الخضراء عالية القيمة الغذائية، فهي غنية بفيتامين "K"، مما يقوي العظام ويساعدها في الالتئام من الكسور سريعًا.

8. السبانخ  

تعتبر السبانخ مكونًا مهمًا في عملية شفاء العظام بفضل احتوائها على الكالسيوم والزنك (Zinc)، اللذان يعملان معًا لإحداث التفاعل الكيميائي المناسب لإعادة بناء العظام. تشمل الأطعمة الغنية بالزنك أيضًا بذور القرع (Pumpkin Seeds) وجنين القمح (Wheat Germ) واللحم الأحمر (Red Meat).

9. البروكلي

يتميز البروكلي بغناه بفيتامين K1، المعروف بفوائده الكبيرة في عملية التعافي من الكسور. يساعد هذا الفيتامين في تمعدن العظام، مما يسمح لها بالالتحام وتكوين كتلة جديدة. يُفضل تناول كوب واحد من هذا الخضار الأخضر يوميًا لتحقيق أسرع وأفضل نتائج في الشفاء.

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