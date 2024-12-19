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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

بسبب أعمال التطوير.. بدء غلق مطلع كوبري الأميرية لمدة 15 يوما

ارشيفية
ارشيفية
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بدأت منذ قليل الإدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاق مطلع كوبري الأميرية فى الاتجاه القادم من محور ترعة الإسماعيلية اتجاه أعلى كوبرى الأميرية، تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير بكوبرى الأميرية. 

 وعينت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وقال مصدر أمنى إنه يتم الغلق الكلى لمطلع كوبرى الأميرية فى الاتجاه القادم من محور ترعة الإسماعيلية اتجاه أعلى كوبرى الأميرية، مع تحويل حركة المرور للقادم من محور ترعة الإسماعيلية الاستكمال بالمحور مرورًا بأسفل كوبرى الأميرية فالدوران والعودة من المأوى الدورانى الكائن بجزيرة المنتصف، فالاستكمال اتجاه مطلع كوبرى الأميرية مرة أخرى اتجاه مناطق ميدان السواح.

وقال مصدر أمني إنه سيتم تنفيذ الأعمال (ليلًا ونهارًا) اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 19/12/2024م ولمدة 15 يومًا.

ونسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

ميدان السواح كوبري الاميرية مطلع كوبري الاميرية اغلاق مطلع كوبري الاميرية محور ترعة الإسماعيلية

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