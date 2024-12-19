بالهوت شورت.. نسرين طافش بإطلالة جريئة مع شجرة الكريسماس |شاهد

نشرت الفنانة نسرين طافش ، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام



وتألقت نسرين طافش ، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية هوت شورت باللون الأسود قصير ونسقت عليه جاكت فرو قصير وهو ما كشف عن جسمها الممشوق.

كما اختارت مكياج مناسب وانيق ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.



وتتميز نسرين طافش بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نسرين طافش ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات الجريئة والملفتة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.



ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.