اتحاد الكرة يجتمع بالشركة الإسبانية لتطوير تقنية الـVAR في المسابقات المحلية

يسعى الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل حثيث إلى تطوير منظومة التحكيم في مصر، وذلك من خلال مواكبة أحدث التقنيات والمعايير العالمية.
وفي هذا الإطار، اتخذ الاتحاد خطوات جادة لتحديث وتطوير تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) المستخدمة في الدوري المصري.
اجتماع مع الشركة الإسبانية المسئولة عن تقنية VAR:
قرر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، عقد اجتماع مع ممثلي الشركة الإسبانية المسؤولة عن تقنية VAR.
ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة سبل تطوير التقنية وتحديثها لتتوافق مع أحدث المعايير المطبقة في الدوريات الأوروبية الكبرى.
التعاقد مع خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام:
يأتي هذا الاجتماع عقب التعاقد مع خبير أجنبي لتولي رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد. سيقوم الخبير بالتنسيق المباشر مع الشركة الإسبانية لتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات المتعلقة بتقنية VAR.
أهداف التطوير:
يهدف تطوير تقنية VAR إلى تحقيق ما يلي:
- تعزيز دقة القرارات التحكيمية: من خلال توفير أحدث الأدوات والتقنيات التحليلية، سيتمكن الحكام من اتخاذ قرارات أكثر دقة وصحة.
- رفع مستوى المنافسة في الدوري المصري: من خلال تقليل الأخطاء التحكيمية، ستزداد عدالة المنافسة بين الفرق، مما يرفع من مستوى الدوري بشكل عام.
- مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية: يسعى الاتحاد إلى مواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في عالم كرة القدم، وضمان استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال التحكيم.
- تعزيز الشفافية وتقليل الأخطاء التحكيمية: يهدف الاتحاد إلى زيادة الشفافية في القرارات التحكيمية، وتقليل الأخطاء البشرية قدر الإمكان، مما يعزز الثقة في نزاهة المباريات.