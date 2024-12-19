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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

الرئيس السيسي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة تنمية حقيقية للدول النامية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاجر ابراهيم
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم فعاليات القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي: “أرحب بكم جميعا فى مصر، بالتحديد فى العاصمة الإدارية الجديدة بما تحمله من ابعاد ثقافية وتنموية”.


وأضاف الرئيس السيسي: “ لكل دولة من دولنا تاريخا وحضارة وثقافة، وهو الأمر الذى يعلي من قيمة منظمتنا ويعزز من روح التكامل والتضامن والعمل المشترك، وأعرب عن بالغ تقديري للدكتور رئيس الحكومة المؤقتة لدولة بنجلاديش لما بذلته بلاده من جهود خلال رئاسته للمنظمة”.


وتابع الرئيس السيسي: “تنعقد اليوم القمة ال11 بالمنظمة تحت عنوان الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو تشكيل اقتصاد الغد وهو عنوان له أكثر من دلالة للتركيز على الاستثمار فى الشباب، فضلا عن أبعاده الاقتصادية المرتبطة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي قاطرة حقيقية للتنمية فى الدول النامية”.

السيسي الرئيس السيسي الدول النامية الإقتصاد التعاون الإقتصادي

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