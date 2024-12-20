نصائح للتعامل مع نزلات البرد

نصحت هيئة الدواء المصرية طرق للتعامل مع نزلات البرد خاصة مع انتشارها في موسم الشتاء.
-اتجه للطبيب فورا لو تطورت الأعراض أو عند ظهور أعراض شديدة.
-متستخدمش المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد، لأنها بتحارب العدوى البكتيرية وليست الفيروسية.
-اهتم دايما بالنظافة زي غسل الايدين وتنظيف الأسطح بشكل متكرر، واستخدام المناديل الورقية عند الكحة أو العطس مع التخلص منها في أسرع وقت ممكن.
-تقوية جهاز المناعة عن طريق النوم الجيد، وتناول أكل صحي وممارسة الرياضة بانتظام.
-البقاء في المنزل عند الإصابة.
-التوقف عن التدخين لأنه يزيد الأعراض.