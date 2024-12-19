محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024- 2025

اعتمد محافظ الإسماعيلية أكرم محمد جلال، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024- 2025 لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الحالي.



ووجّه محافظ الإسماعيلية- في بيان اليوم الخميس- بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها مع أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.



من جانبه.. قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أيمن موسى، إن امتحانات النقل الإبتدائي تبدأ يوم 11 يناير المقبل وتستمر حتى 16 يناير القادم، كما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من 11 يناير وتستمر حتى 16 يناير القادم.



كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والخاصة والتربية الخاصة اعتبارا من 18 يناير وتستمر حتى 23 يناير القادم، وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية العامة يوم 11 يناير وتستمر حتى 16 يناير القادم، وامتحانات النقل للتعليم الفني من يوم 11 يناير وتستمر حتى 23 يناير القادم.

