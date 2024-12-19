امتحانات الترم الأول 2024 - 2025 .. نصائح هامة للاستعداد لها

نصحت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور الأسر، بشأن الطريقة الأمثل للاستعداد لامتحانات الترم الأول 2024 - 2025.

وقالت: إن أغلب الأسر المصرية أعلنت حالة الإستعداد القصوي لامتحانات الترم الأول 2024 - 2025 بمختلف المراحل التعليمية

وشددت عبير احمد على ضرورة العمل علي تهيئة المناخ المناسب داخل المنزل لدعم الأبناء خلال امتحانات الترم الأول 2024 - 2025 ، وتخصيص مكان مريح لمساعدتهم علي التحصيل وضمان اجتيازهم الاختبارات بثقة ونجاح.



وقالت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن الطريقة الأمثل للاستعداد ل امتحانات الترم الأول 2024 - 2025 تعتمد علي مستوي استيعاب الطالب، فإذا كان الطالب متمكنًا من الدروس، فإن المراجعة وحل الامتحانات تعد خطوة كافية، أما إذا كانت هناك فجوات دراسية ونقاط ضعف، فمن الأفضل إعادة دراسة الدروس من البداية.



ومن جانبهم ، تفاعل عشرات الأمهات من أولياء الأمور على صفحة إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، في الفيسبوك وتويتر حول استعدادات امتحانات الترم الأول 2024 - 2025

حيث قالت ولي أمر: "طبعا احنا لسه مخلصناش المنهج ، لكن بنراجع مع ولادنا القديم كل يوم مع جزء مع الجديد



وقالت ولي أمر اخرى : " أنا شخصياً مع بنتى بنذاكر كل درس من أوله لحد مانخلص المنهج، بس بنبدأ بالدروس الاخيرة عشان طبعا ملحقناش نذاكرها، وبعد كده نبدأ نحل مراجعات وامتحانات، متعودة على كدة مع بنتى الكبيرة اللى فى الجامعة ودلوقتى مع بنتى الصغيرة اولى اعدادى".



واستكملت ولي أمر أخري: "نراجع الدروس من الملخصات اللى مع الكتب الخارجيه زى مثلا المفكره فى كتاب الامتحان ونحل امتحانات والسؤال اللى منعرفوش نرجع للكتاب نعرف الاجابه ونذاكرها وبعدين نجاوبه"، وعلقت ولي أمر أخري: "نحل امتحانات واى قصور فى اى جزئية أثناء الحل ممكن نراجعها سريعا ونكمل باقي حل الامتحانات".



وتابعت ولي أمر اخري: "أكيد لازم تتم المراجعة من الأول و بعدين نحل.. عشان كده الطريقة الأفضل في المذاكرة في البداية اللي تسهل و تسرع المراجعة وقت الامتحان هي: اما عن طريق استخدام قلم الهايلالتير لتحديد الأجزاء المهمة و اللي فيها المعلومة المطلوبة من الدرس، أو كتابة ملاحظات عن الأجزاء المهمة في حالة الطالب اللي بيفضل المذاكرة بالكتابة، ده هيسرع عملية المراجعة لان الطالب بالفعل عمل "فلترة" للإجزاء المهمة و مش هيشغل نفسه بالإضافات و هيبقى عنده وقت اكتر للحل، كمان فيه طلاب بيفضلوا يحلوا على الجزئيات في البداية و بعد كده يحلوا الشامل، و ده اسلوب كويس في الأجزاء اللي بتحتاج حل اكتر من غيرها او فيها حالات خاصة و تريكات اكتر من غيرها و الامتحان الشامل ممكن ميكنش كفاية للتدريب عليها. و بالتوفيق للجميع إن شاء الله. احنا لسه ثانوية عامة بس حبيت أشارك تجربتي مع ابني".