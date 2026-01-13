بطول 500 متر.. بدء رصف طريق الكراكات – الكوم الطويل بكفر الشيخ| صور

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة البدء في رصف القطاع الأول من طريق الكراكات – الكوم الطويل بمركز بيلا، بطول 500 متر وعرض 6 أمتار، وذلك تحت إشراف المهندس عبدالوهاب الفقي، مدير مديرية الطرق.

وبدأت أعمال تكسير طبقة الأسفلت المتهالكة، تمهيدًا لتنفيذ الأسفلت الجديد، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026.

أكد محافظ كفر الشيخ أن أعمال الرصف تأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، بما يحقق سهولة الحركة المرورية ويخدم أهالي المنطقة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.