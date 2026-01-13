إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب.. غدا

أعلن مجلس النواب جدول أعمال الجلسات العامة المقررة يوم الأربعاء 14 يناير 2026، والتي تتضمن ثلاث جلسات متتابعة لمناقشة واستكمال إجراءات تشكيل اللجان النوعية للمجلس، في إطار استكمال البناء التنظيمي للفصل التشريعي الثالث.

وتُعقد الجلسة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، مع فتح الباب أمام السادة النواب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة على هذه القوائم، بما يضمن تحقيق التوازن والتمثيل العادل داخل اللجان المختلفة.

وفي الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا، تُعقد الجلسة الثانية، حيث يتم إعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات التي تقدم بها بعض الأعضاء في الجلسة الأولى، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا.

أما الجلسة الثالثة، والمقرر عقدها في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، فتشهد إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان النوعية، والتي تشمل اختيار رؤساء اللجان والوكلاء وأمناء السر، بما يكتمل معه الهيكل الإداري والتنظيمي للجان البرلمانية.