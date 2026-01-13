قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

وزراء سابقون مرشحون لرئاسة اللجان النوعية ببرلمان 2026

عبد الرحمن سرحان

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته غدا، والتي تشهد إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

ووتنص اللائحة على أنه تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.

وقبل إجراء تلك الانتخابات على هيئات مكاتب اللجان النوعية، هناك عدد من الوزراء السابقين والأعضاء حاليا بـ مجلس النواب، مرشحون بقوة لرئاسة عدد من اللجان النوعية، والتي يستعرضهم التقرير التالي:

لجنة الزراعة

السيد القصير ـ وزير الزراعة السابق ـ يأتي كأبرز المرشحين لرئاسة لجنة الزرعة والأمن الغذائي والري، حيث سيحسم الأمر خلال الانتخابات التي ستجرى غدا.

لجنة الطاقة

ومن أقوى المرشحين لرئاسة لجنة الطاقة، المهندس طارق الملا، الذي تولى حقيبة وزارة البترول والثروة المعدنية على مدار سنوات ما يقرب من 10 سنوات، قبل أن يغادر الوزارة في يوليو من عام 2024.

لجنة القوى العاملة

يأتي محمد سعفان، الذي انخرط في العمل السياسي بالانضمام لحزب مستقبل وطن وتوليه أمانة الجيزة، ثم انتخابه عضوا بمجلس النواب، ضمن أبرز المرشحين لرئاسة لجنة القوى العاملة بالمجلس.

لجنة العلاقات الخارجية

يعد السفير سامح شكري، أبرو المرشحين لقيادة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وقد قاد “شكري” حقيبة وزارة الخارجية في الفترة من 2014 حتى 2024.

لجنة الصحة

ويواصل أشرف حاتم ترشحه بقوة لرئاسة لجنة الصحة، التي شغل رئاستها على مدار الفصل التشريعي الثاني كله، مع الإشارة إلى أن الدكتور أشرف حاتم كان وزيرا للصحة سابقا.

لجنة الدفاع والأمن القومي

ويترشح الفريق محمد عباس حلمي، الذي سبق وتولى منصب وزير الطيران المدني، لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي. مع الإشارة إلى أن “حلمي” هو رئيس حزب حماة الوطن أيضا.

لجنة الإدارة المحلية

ويترشح على منصب لجنة الإدارة المحلية، اللواء محمود شعراوي، الذي تولى منصب وزير التنمية المحلية الأسبق.

