البرلمان يعود للانعقاد.. ماذا سيحدث بجلسة الأربعاء؟

ينتظر الشارع السياسي والبرلماني عودة جلسات مجلس النواب الجديد بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية بالأمس، والتي شهدت انتخاب هيئة مكتب برلمان 2026 وتشكل من المستشار هشام بدوي رئيسا والنائب عاصم الجزار وكيلا أولا والنائب محمد الوحش وكيلا ثانيًَا.

ورفع المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، الجلسة الافتتاحية لـ برلمان 2026، إلى غدا الأربعاء، فماذا سيدور في تلك الجلسة؟.

هذه الجلسة ستكون امتدادًا للجلسة الافتتاحية الإجرائية، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان فيها عن مجموعة من الإجراءات التي تأتي في إطار اكتمال تركيبة مجلس النواب.

إعلان تشكيل اللجان النوعية

البداية ستكون بإعلان تشكيل اللجان النوعية المكونة من 25 لجنة، حيث تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

انتخابات هيئة مكتب اللجان اللنوعية

كما ستشهد الجلسة إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية وفقًا لنص اللائحة الداخلية للمجلس.

وتنص اللائحة على أنه تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

إعلان رؤساء الهيئات البرلمانية

كما من المتوقع أن يعلن رئيس مجلس النواب عن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب التي أخطرت المجلس بذلك رسميا.

وتنص اللائحة على أن يُخطر كل حزب سياسي أو ائتلاف برلماني يضم ثلاثة نواب أو أكثر رئيس المجلس كتابةً، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم ممثل الهيئة البرلمانية وأسماء أعضائها، مع الالتزام بإخطار رئيس المجلس بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ حدوثه.