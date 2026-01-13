بعد الجلسة الافتتاحية.. جلسة إجرائية أخرى تنتظر البرلمان| تفاصيل

رفع مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسته الافتتاحية التي عقدت أمس الإثنين، إلى الغد، على أن تعود لانعقادها يوم غد الأربعاء لاستكمال الجلسات الإجرائية للبرلمان مع انطلاق الفصل التشريعي الثالث له.

وانتُخب المستشار هشام بدوي، بالأمس، رئيسا لـ مجلس النواب، خلال الجسة الافتتاحية التي عقدت برئاسة النائبة عبلة الهواري “رئيسة السن”.

وبعد دعوة رئيس مجلس النواب المنتخب البرلمان للانعقاد غدًا، ماذا سيدور في تلك الجلسة؟.

انتخابات اللجان النوعية

من المنتظر وفقًا لنص اللائحة أن يستكمل البرلمان جلساته الإجرائية لاستكمال تشكيل هيئات البرلمان على رأسها اللجان النوعية التي تعد “مطبخ العمل البرلماني”.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والصادرة بقانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016، ضوابط انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب، والبالغ عددها 25 لجنة.

ووفقًا للقانون، تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

عضوية اللجان النوعية

ويتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

ويجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

الترشح لعضوية اللجان

ويعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.