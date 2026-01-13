محافظ الوادي الجديد يصدر قرارًا بتكليف عدد من رؤساء المراكز والإدارات

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتكليف عدد من رؤساء المراكز والإدارات، وذلك ضمن خطة المحافظة لضخ دماء جديدة من الكفاءات الإدارية، وإتاحة الفرص لكوادر جديدة؛ تسهم في تطوير مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك لحين الإعلان عن شغل الوظائف بالطرق القانونية.

وتضمن القرار تكليف كلٍّ من:

جهاد المتولي محمد رئيسًا لمركز ومدينة الداخلة، نقلًا من رئيس مركز ومدينة الخارجة.

علي نجاح محمد رئيسًا لمركز ومدينة الخارجة، نقلًا من مدير الشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

كما شمل القرار تكليف مرفت عبد التواب محمود مديرًا لإدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية.