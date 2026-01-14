تعيين رئيس جديد للمجلس الدولي للمطارات ACI World

أعلن مجلس المطارات الدولي – العالمي (ACI World) تعيين يوست لامرز، الرئيس التنفيذي لمطار ميونخ الدولي، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة للفترة 2026–2027، مستندًا إلى خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في قطاع الطيران على المستويين الأوروبي والدولي.

ويخلف لامرز كانديس ماكغرو، الرئيس التنفيذي السابق لمطار سينسيناتي/شمال كنتاكي الدولي، التي أنهت ولايتها كأول امرأة تتولى رئاسة مجلس إدارة ACI World، بعد فترة شهدت نشاطًا ملحوظًا في مجال الدفاع عن مصالح المطارات عالميًا ودفع الأجندة الاستراتيجية للمنظمة.

ويضم مجلس إدارة ACI World نحو 28 رئيسًا تنفيذيًا للمطارات يمثلون المناطق الخمس للمنظمة حول العالم، ويتولى مسئولية توجيه السياسات الاستراتيجية المتعلقة بتشغيل المطارات، والاستدامة، والابتكار.

ويُعد يوست لامرز من أبرز القيادات العالمية في قطاع الطيران، حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمطار ميونخ منذ عام 2020، بعد أن قاد سابقًا مطار بودابست الدولي، كما تولى رئاسة ACI أوروبا خلال أزمة جائحة «كوفيد-19»، وأسهم في دعم تعافي قطاع المطارات وتعزيز التعاون الإقليمي.

من جانبه، قال جاستن إرباتشي، المدير العام لـ ACI World، إن تعيين لامرز يأتي في توقيت بالغ الأهمية للقطاع، مؤكدًا أن خبرته القيادية وقدرته على بناء التوافق ستسهم في دعم الابتكار وتعزيز الاستدامة والمرونة التشغيلية للمطارات عالميًا.

بدوره، أعرب لامرز عن اعتزازه بتولي المنصب، مشددًا على التزامه بتعزيز الدور القيادي لـ ACI World عالميًا، والعمل على تطوير المطارات كمراكز مبتكرة ومستدامة تسهم في دعم الحركة الاقتصادية والربط الجوي الدولي.