النيابة العامة تكشف عن استراتييجية تفتيش أقسام ومراكز الشرطة
"النواب" يوافق على رفع الجلسة العامة دون تحديد موعد عودة الانعقاد المقبل
البترول: مصر جاهزة لاستقبال الاستثمارات التعدينية وقادرة على التنافس عالميا
قرار عاجل من ترامب بشأن مدن الملاجئ
أحمد بهاء شلبي رئيسا لصناعة النواب.. وجنيدي وسمير وكيلين.. والبهي أمين سر
الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
نقل مباراة مصر والسنغال على النايل سات مجانا.. اعرف التردد والطريقة
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
وكيلا مجلس النواب يتفقدان انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.. صور
الاحتلال يواصل أكاذيبه.. يزعم قـ.ـتل 6 مقاومين في اشتباك وهمي بغزة
بدء اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تعيين رئيس جديد للمجلس الدولي للمطارات ACI World

يوست لامرز
يوست لامرز
نورهان خفاجي

أعلن مجلس المطارات الدولي – العالمي (ACI World) تعيين يوست لامرز، الرئيس التنفيذي لمطار ميونخ الدولي، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة للفترة 2026–2027، مستندًا إلى خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في قطاع الطيران على المستويين الأوروبي والدولي.

ويخلف لامرز كانديس ماكغرو، الرئيس التنفيذي السابق لمطار سينسيناتي/شمال كنتاكي الدولي، التي أنهت ولايتها كأول امرأة تتولى رئاسة مجلس إدارة ACI World، بعد فترة شهدت نشاطًا ملحوظًا في مجال الدفاع عن مصالح المطارات عالميًا ودفع الأجندة الاستراتيجية للمنظمة.

ويضم مجلس إدارة ACI World نحو 28 رئيسًا تنفيذيًا للمطارات يمثلون المناطق الخمس للمنظمة حول العالم، ويتولى مسئولية توجيه السياسات الاستراتيجية المتعلقة بتشغيل المطارات، والاستدامة، والابتكار.

ويُعد يوست لامرز من أبرز القيادات العالمية في قطاع الطيران، حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمطار ميونخ منذ عام 2020، بعد أن قاد سابقًا مطار بودابست الدولي، كما تولى رئاسة ACI أوروبا خلال أزمة جائحة «كوفيد-19»، وأسهم في دعم تعافي قطاع المطارات وتعزيز التعاون الإقليمي.

من جانبه، قال جاستن إرباتشي، المدير العام لـ ACI World، إن تعيين لامرز يأتي في توقيت بالغ الأهمية للقطاع، مؤكدًا أن خبرته القيادية وقدرته على بناء التوافق ستسهم في دعم الابتكار وتعزيز الاستدامة والمرونة التشغيلية للمطارات عالميًا.

بدوره، أعرب لامرز عن اعتزازه بتولي المنصب، مشددًا على التزامه بتعزيز الدور القيادي لـ ACI World عالميًا، والعمل على تطوير المطارات كمراكز مبتكرة ومستدامة تسهم في دعم الحركة الاقتصادية والربط الجوي الدولي.

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

أضرار النوم على البطن

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

المظاهرات في إيران

استخدموا الذخيرة الحية .. طبيب يروي لحظات القتـ.ـل الجماعي في شوارع إيران

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

الحرس الثوري

القوات في أعلى مستويات الجاهزية.. الحرس الثوري الإيراني يحذر أمريكا

باكستان وإيطاليا

باكستان وإيطاليا تؤكدان التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

اعتماد 4 مناطق صناعية جديدة ببلبيس وتقنين وضع 591 مصنعا وإتاحة 16 ألف فرصة عمل خلال 2025

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

