أخبار البلد

وزير الثقافة: نجيب محفوظ شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
محمود مطاوع

استعرض الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، استعدادات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمُقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأوضح وزير الثقافة، أن هذه الدورة تُعد الأكبر في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب من حيث حجم المشاركة، وتنوع الفعاليات، وثراء المحتوى الثقافي والفكري، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تشهد مشاركة غير مسبوقة، حيث يشارك بها 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضًا، وهي أوسع مشاركة دولية.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، أنه في ضوء المكانة الدولية الراسخة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تَعِد الوزارة جمهور المعرض هذا العام بنسخة استثنائية ذات هوية متفردة، تستلهم روح الإبداع المصري، وتفتح آفاقًا أوسع للحوار والمعرفة، لافتًا إلى أنه تم اختيار الكاتب الكبير نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، فيما تم اختيار الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل.

وأضاف الوزير، أن دولة رومانيا تحل ضيف شرف الدورة السابعة والخمسين، منوهًا إلى البرنامج الثقافي الثري لدولة رومانيا الذي سيضم موائد مستديرة وندوات متنوعة تناقش العلاقات الثقافية.

كما أفاد وزير الثقافة، بأن البرنامج الثقافي والفكري للمعرض يضم 400 فعالية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، بمشاركة 170 ضيفًا عربيًا وأجنبيًا، وأكثر من 1500 مثقف ومبدع عربي وأجنبي.

ونوه "هنو"، إلى أن هذه الدورة تشهد مشاركة نخبة مؤثرة من الشعراء والمفكرين والأدباء العرب والدوليين، من بينهم: أدونيس، شوقي بزيع، إبراهيم نصر الله، حسن نجمي، واسيني الأعرج، وأنعام كجه جي، وكذا عدد كبير من الأكاديميين. 

كما يتضمن المعرض برنامجًا مهنيًا مهمًا بمشاركة رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، فضلًا عن الأمين العام للاتحاد الدولي للناشرين.

وتحدث وزير الثقافة عن أبرز مستجدات هذه الدورة، لافتًا إلى أن هناك مبادرة من مصر للطيران بتخفيض جميع تذاكر القادمين إلى المعرض بنسبة 20%، كما توجد مبادرة بإطلاق خدمة WiFi مجاني بمعرض القاهرة الدولي للكتاب للزوار والعارضين ضمن خطة تطوير الخدمات الرقمية لهما، وتستهدف الخدمة أيضًا تقديم حلول تسويقية رقمية مبتكرة تتيح للعارضين والشركات التواصل المباشر مع الجمهور من خلال منصات تفاعلية تعتمد على التحليل الذكي للبيانات، وهو ما يأتي ضمن رؤية شاملة لتحديث البنية الرقمية للمعرض، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمعارض الكبرى، ويعكس حرص المعرض على مواكبة التطورات التكنولوجية وتقديم تجربة متكاملة.

ولفت الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أن الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي برؤية شاملة تراعي التنوع الثقافي وتخاطب مختلف الفئات العمرية، مع تركيز خاص على الشباب الذين يشكلون نحو 80% من جمهور المعرض، من خلال أنشطة وبرامج مصممة خصيصًا لهم، وبالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب.

وفي ختام حديثه، أشار وزير الثقافة إلى أن تزامُن الدورة السابعة والخمسين مع افتتاح المتحف المصري الكبير يجعلها تكتسب مكانة خاصة وأهمية كبيرة؛ كونها تأتي عقب حدث عالمي أعاد توجيه أنظار العالم كله إلى مصر وتاريخها الفريد وحضارتها العريقة، وهو ما انعكس على هوية المعرض وبرنامجه الثقافي، حيث يحتفي هذا العام بالهوية المصرية والتاريخ بوصفهما مصدرًا أصيلًا للإبداع والمعرفة.

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

اعتماد 4 مناطق صناعية جديدة ببلبيس وتقنين وضع 591 مصنعا وإتاحة 16 ألف فرصة عمل خلال 2025

