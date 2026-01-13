مسؤولة في منظمة إغاثة: نريد إزالة كل المعوقات الإسرائيلية لدخول المساعدات

قالت ريهام الجعفري، مسؤولة التواصل في مؤسسة أكشن إيد الدولية في فلسطين، إن أي جهد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يُعد خطوة مهمة وضرورية في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها السكان.

وأكدت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، ترحيبها بجميع محاولات إدخال المساعدات الإغاثية، مشددة على أن الوضع الإنساني داخل القطاع بلغ مرحلة حرجة للغاية، مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وفقدان السكان لأبسط مقومات الحياة.

وأضافت الجعفري أن المطلوب حاليًا لا يقتصر على إدخال مساعدات محدودة، بل يستلزم فتح جميع المعابر بشكل كامل وإزالة كل القيود المفروضة، خاصة على مواد إعادة الإعمار، ومستلزمات الإيواء، واحتياجات الأطفال والنساء، إضافة إلى المعدات الطبية والأدوات الثقيلة.

وأوضحت أن قطاع غزة بحاجة إلى كل شيء بعد أن فقد كل شيء، لافتة إلى أن معاناة السكان تتفاقم مع حلول الشتاء القارس والمنخفضات الجوية، في ظل نزوح أعداد كبيرة من المواطنين وتهالك الخيام نتيجة العوامل الجوية والقصف المستمر.