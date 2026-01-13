قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف سحب أرض الزمالك بأكتوبر
مصر تستقبل مليار يورو دعمًا للمرحلة الثانية ضمن آلية دعم الموازنة MFA الخميس القادم
في تأكيد صريح.. حكمت الهجري يعلن ولائه لـ إسرائيل من داخل سوريا
وزير الخارجية يتفق مع نظيره الألماني على تعزيز الشراكة الثنائية
جنوح مركب بكورنيش محطة الرمل في الإسكندرية بسبب الرياح
أبو الغيط: العالم يعيش حالة اضطراب سياسي واقتصادي وتراجع للقانون الدولي
عمرو أديب يعلن مفاجأة جديدة بخصوص شيرين عبد الوهاب
العراق يدين العدوان الصهيوني على المدنيين والمؤسسات التعليمية والشبابية ويؤكد دعم فلسطين
وزيرة خارجية أيرلندا أبدت استعداد بلادها للمساعدة في عملية دخول المساعدات إلى غزة

إسراء صبري

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، إن زيارة وزيرة الخارجية والدفاع والتجارة الأيرلندية إلى محافظة شمال سيناء ما زالت مستمرة، حيث انتقلت إلى محطتها الثانية بزيارة معبر رفح من الجانب المصري. 

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن الوزيرة أشادت بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية، إلى جانب الهلال الأحمر المصري، في إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة تقديرها للدور المصري المحوري في هذا الملف الإنساني بالغ الأهمية.

وأضاف أن وزيرة الخارجية الأيرلندية صرحت، خلال لقاء جمعها بمحافظ شمال سيناء، بأن أيرلندا ستنضم إلى الجهود المصرية الرامية إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مشددة على دعم بلادها الكامل للموقف المصري، كما دعت إلى ضرورة السماح بدخول كميات كافية من المساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، وهو ما أكده أيضًا محافظ شمال سيناء خلال حديثه عن حجم التنسيق والجهود المصرية المستمرة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن هذه الزيارة تتزامن مع إطلاق القافلة الخامسة عشرة من قوافل "زاد العزة" من مصر إلى غزة، حيث دفعت الدولة المصرية بمئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية. 

