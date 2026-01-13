وزيرة خارجية أيرلندا أبدت استعداد بلادها للمساعدة في عملية دخول المساعدات إلى غزة

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، إن زيارة وزيرة الخارجية والدفاع والتجارة الأيرلندية إلى محافظة شمال سيناء ما زالت مستمرة، حيث انتقلت إلى محطتها الثانية بزيارة معبر رفح من الجانب المصري.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن الوزيرة أشادت بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية، إلى جانب الهلال الأحمر المصري، في إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة تقديرها للدور المصري المحوري في هذا الملف الإنساني بالغ الأهمية.

وأضاف أن وزيرة الخارجية الأيرلندية صرحت، خلال لقاء جمعها بمحافظ شمال سيناء، بأن أيرلندا ستنضم إلى الجهود المصرية الرامية إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مشددة على دعم بلادها الكامل للموقف المصري، كما دعت إلى ضرورة السماح بدخول كميات كافية من المساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، وهو ما أكده أيضًا محافظ شمال سيناء خلال حديثه عن حجم التنسيق والجهود المصرية المستمرة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن هذه الزيارة تتزامن مع إطلاق القافلة الخامسة عشرة من قوافل "زاد العزة" من مصر إلى غزة، حيث دفعت الدولة المصرية بمئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية.