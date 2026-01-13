لمتابعة الجهود المصرية لمساعدة الفلسطينيين.. وزيرة الخارجية الأيرلندية تزور مستشفى العريش العام

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حيث زارت وزير الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية مستشفى العريش العام، لمتابعة الجهود المصرية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن الحكومة المصرية تسعى بكامل جهدها لإدخال المساعدات لقطاع غزة وإنقاذ الفلسطينيين، إلا أن إدخال المساعدات إلى غزة يواجه مزيدا من العراقيل.

من جانبها، قالت وزيرة خارجية أيرلندا، خلال تفقدها مراكز المساعدات اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري بالعريش، بحضور محافظ شمال سيناء، إنها تقدم الشكر لمصر ومتطوعي الهلال الأحمر لتقديم المساعدات لغزة.