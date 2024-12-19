أزمة نفسية دفعته للتخلص من حياته| تفاصيل مثيرة في واقعة شاب مترو الشمس

كشفت تحقيقات نيابة النزهة، حول مصرع شخص أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة مترو الشمس أنه أقدم على إلقاء نفسه أسفل القطار.

وأوضحت تحقيقات النيابة، أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية دفعته للتخلص من حياته، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة..

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من قيادات أمن محطة مترو نادي الشمس أفاد بسقوط شخص أمام قطار مترو الأنفاق بالخط الثالث، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث مصحوبة بسيارة إسعاف.

وتم رفع جثمان الشاب من شريط السكة الحديد، وتم تسيير الحركة من جديد على الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.