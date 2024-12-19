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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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توك شو

وزير خارجية نيجيريا: ندعو لوقف إطلاق النار في غزة.. ونسعى للوصول لقرارات تكفل تحقيق السلام

وزير خارجية نيجيريا
وزير خارجية نيجيريا
محمود محسن
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دعا وزير خارجية نيجيريا، يوسف مايتاما توجار، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصة بعد أن ظل واستمر على مدار أكثر من عام، وفشلت جميع محاولات حل القضية الفلسطينية.

وقال مايتاما توجار، خلال كلمته التي ألقاها، خلال الجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان بالقمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية، أن القمة التي عقدت في الرياض برئاسة منظم المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية رئيس نيجيريا، قدم طلبا بوجود أمانة تضم بعض رؤساء الدول للوصول لقرارات تكفل تحقيق السلام.

وتابع وزير خارجية نيجيريا، أن الوفيات زادت عن 40 ألفا من المدنيين من النساء والأطفال والرجال إضافة إلى تدمير البنية التحتية، ولكن على الرغم من ذلك شاهدنا جميعا صمود الشعب الفلسطيني الذي يسعى للحرية والحق في تقرير المصير.

وأشار  توجار إلى أن نيجيريا ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله ونفس الشيء بين إسرائيل وحماس. 
 

لبنان فلسطين القضية الفلسطينية وزير خارجية نيجيريا يوسف مايتاما توجار

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