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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مرأة ومنوعات

أكلات لازم تضيفها ليومك .. تقلل الكوليسترول بسرعة كبيرة

الكوليسترول
الكوليسترول
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يرغب عدد كبير من الاشخاص في خفض نسبة الكوليسترول السيئ في الجسم للوقاية من مضاعفاته الخطيرة حيث يؤثر على القلب والمخ ويسبب انسداد الشرايين.

ووفقا لموقع كلية الطب بجامعة هارفارد نعرض لكم طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكوليسترول.

1. الشوفان.  تتمثل الخطوة الأولى السهلة لخفض مستوى الكوليسترول في تناول وعاء من دقيق الشوفان أو حبوب الشوفان مع بعض الفاكهة الطازجة على الإفطار وتوصي إرشادات التغذية الحالية بالحصول على 20 إلى 35 جرامًا من الألياف يوميًا، مع ما لا يقل عن 5 إلى 10 جرامات من الألياف القابلة للذوبان.


2. الشعير والحبوب الكاملة الأخرى: يساعد الشعير والحبوب الكاملة الأخرى في تقليل الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب من خلال الألياف القابلة للذوبان .

3. البقول:  البقول غنية بشكل خاص بالألياف القابلة للذوبان و تشعر الانسان بالشبع لفترة أطول بعد تناول الوجبة.

4. الباذنجان والبامية:  هذان الخضراوان منخفضا السعرات الحرارية وهما مصدران جيدان للألياف القابلة للذوبان.

5. المكسرات:  أظهرت مجموعة من الدراسات أن تناول اللوز والجوز والفول السوداني والمكسرات الأخرى مفيد للقلب و2 أونصة منها يوميًا تخفض مستوى الكوليسترول السيئ بنسبة 5%. تحتوي المكسرات على عناصر غذائية إضافية تحمي القلب بطرق أخرى.

6. الزيوت النباتية:  يساعد استخدام الزيوت النباتية غير المهدرجة مثل زيت الكانولا وزيت عباد الشمس وزيت القرطم وغيرها بدلاً من الزبدة أو السمن    على خفض نسبة الكوليسترول السيئ.

7. التفاح والعنب والفراولة والحمضيات،  فهذه الفواكه غنية بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول السيئ في الدم.

8. الأطعمة المدعمة بالستيرولات والستانولات:  تعمل هذه المواد على إعاقة قدرة الجسم على امتصاص الكوليسترول من الطعام وتضيفها الشركات إلى الأطعمة التي تتراوح من السمن النباتي والجرانولا إلى عصير البرتقال والشوكولاتة كمكملات غذائية ويمكن أن يؤدي تناول 2 جرام من الستيرولات أو الستانولات النباتية يوميًا لخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم بنحو 10%.

9. فول الصويا:  ان تناول فول الصويا وحليب الصويا يصنف بأنه وسيلة قوية لخفض نسبة الكوليسترول وتُظهِر التحليلات أن التأثير أقل وضوحًا ــ فاستهلاك 25 جرامًا من بروتين الصويا يوميًا (10 أونصات من التوفو أو 2 1/2 كوب من حليب الصويا) يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم بنسبة 5% إلى 6%.

10. الأسماك الدهنية:  إن تناول الأسماك مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً يمكن أن يخفض مستوى الكوليسترول السيئ خاصة أنه غني بأحماض أوميجا 3 على خفض مستوى الدهون الثلاثية في الدم كما تعمل على حماية القلب من خلال المساعدة في منع حدوث عدم انتظام في ضربات القلب.

11.مكملات الألياف: تعد اسهل الطرق خاصة لمن بمضون وقتا طويلا خارج المنزل ويعد السيلليوم من أفضل هذه المكملات.

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