صبحي وكدواني يفتتحان مرحلة إحلال وتجديد فرع نادي المنيا

افتتح وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي يرافقه محافظ المنيا اللواء عماد كدواني؛ مشروع إحلال وتجديد فرع نادي المنيا الرياضي بمدينة المنيا الجديدة، ضمن خطة الدولة لتطوير المنشآت الرياضية ودعم الأنشطة الشبابية والرياضية، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة ورئيس وأعضاء نادي المنيا. وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية بالمحافظة.



شملت الافتتاحات، الملعب القانوني الذي تم تجهيزه بأحدث المعايير الدولية لاستضافة المباريات والفعاليات الرياضية الكبرى، ملعبين خماسي مخصصين لتنمية المواهب ودعم الرياضات المختلفة، مبنى إداريا جديدا يقدم خدمات تنظيمية وإدارية متطورة لتلبية احتياجات أعضاء النادي.



كما قام الوزير والمحافظ بتفقد أنشطة التنمية الرياضية والفعاليات المختلفة التي تُنظم داخل النادي منها، المشروع القومي لمراكز تدريب الفتيات في خماسي كرة القدم "ألف بنت .. ألف حلم"، ها أنا أحقق ذاتي، مركز تدريب الفتيات لكرة السلة، المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.



أشاد الوزير بالدور الحيوي الذي يقوم به النادي في دعم الحركة الرياضية وتوفير بيئة مناسبة لتطوير المهارات الشبابية.



وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة مستمرة في تقديم كل الدعم للأندية الرياضية والمراكز الشبابية في جميع المحافظات، مشددًا على أهمية الاستثمار في البنية التحتية لتعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية وبناء الأجيال القادمة.



من جانبه، أشاد اللواء عماد كدواني بالتعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم في رفع كفاءة الخدمات الرياضية والشبابية لأبناء المنيا.