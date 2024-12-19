إجازة نصف العام 2025 | التعليم تصدر قراراً نهائياً بشأن موعدها ومدتها

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن حقيقة صدور قرارات جديدة بشأن إجازة نصف العام 2025

وعلم موقع صدى البلد من مصادره ، أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر أي قرارات جديدة بشأن إجازة نصف العام 2025

وشددت المصادر على أنه لا تراجع حتى الآن عما تم إعلانه بشكل رسمي بشأن موعد إجازة نصف العام 2025

موعد إجازة نصف العام 2025

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد اجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس يبدأ من يوم السبت 25 يناير 2025.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن موعد اجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس السابق ذكره ، سوف يطبق في جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة والمدارس الخاصة للغات .

مدة اجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس

وبشأن مدة اجازة نصف العام 2025 ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما يقال عن تغيير مدتها.

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشكل نهائي ، أن تكون مدة اجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس أسبوعان فقط مشددة على أنه لا مجال لتغييرها .

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2025

بحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فقد تقرر رسميا أن يكون موعد انتهاء اجازة نصف العام 2025 ، سيكون يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 .

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صدور أي قرارات رسمية توصي بـ مد اجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس لبعد هذا الموعد.

امتحانات نصف العام 2025

جدير بالذكر أنه كانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشكل رسمي موعد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل و الشهادة الاعدادية في جميع المدارس.

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد امتحانات نصف العام 2025 المعروفة باسم امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024 / 2025 ، بدءا من يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.

وبحسب قرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، فسوف تعتبر فترة امتحانات نصف العام 2025 ضمن أيام الدراسة الفعلية ، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا ، ويخصص الأسبوع الأخير من حطة توزيع المناهج للمراجعة.