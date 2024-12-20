كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار، اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس. كما تسقط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

خريطة سقوط الأمطار الرعدية اليوم الجمعة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس مائلا للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.25 متر. وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.5 متر.

كما نصحت هيئة الأرصاد الجوية بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

