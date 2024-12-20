حسيت بغدر | إيهاب توفيق: وأنا طفل ضربت مجموعة فى الضاهر ببندقية

تحدث الفنان إيهاب توفيق عن المشكلات في طفولته، لافتا إلى أن أنه ولد وتربى بمنطقة الضاهر.

وقال الفنان ايهاب توفيق خلال حواره مع برنامج معكم المذاع عبر قناة “اون” تقديم الإعلامية منى الشاذلي أنه في سن 12 عاما قام بضرب مجموعة من الأطفال في مثل سنه.

بندقية خشب

وتابع إيهاب توفيق قائلا:" الأولاد اتفقوا أنهم يضربوني كان فيه اكبر مني وأصغر مني وفي سني وكنت في العيد كان معايا بندقيه جزء خشب وجزء حديد هدية وأنا حسيت بغدر أنهم اتفقوا يضربونى".

وأضاف إيهاب توفيق قائلا:" اما حسيت بغدر مسكت البندقية جريت وراهم كلهم في الشارع كل واحد اللي فيه النصيب ومن وقتها بعدوا عنى".

ولفت المطرب إيهاب توفيق إلى أن الفن ساهم فى تغيير شخصيته بشكل كبير.