وصول نوة الفيضة .. أمطار غزيرة تضرب مدن ومراكز البحيرة |شاهد

شهدت محافظة البحيرة اليوم وصول نوة الفيضة، مما أسفر عن هطول أمطار غزيرة على مختلف مدن ومراكز المحافظة. ومع تزايد حدة الأمطار، أعلنت الجهات المعنية رفع حالة الطوارئ تحسبًا لأي تداعيات قد تطرأ.

أمطار غزيرة تشهدها البحيرة

أمطار غزيرة تشهدها البحيرة

أمطار غزيرة تشهدها البحيرة

تعمل فرق الطوارئ على متابعة الأوضاع في المناطق المتأثرة، حيث تم اتخاذ تدابير سريعة لتحسين تصريف المياه وتفادي أي مشكلات قد تنتج عن تجمع المياه كما تم تفعيل خطط الإغاثة لدعم المواطنين المتضررين.

يُذكر أن نوة الفيضة تعد من الظواهر المناخية المعتادة في هذه الفترة من السنة، ويُتوقع أن تستمر الأمطار لعدة أيام وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية



وقد وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد والتأهب وتمركز المعدات وإنعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة حالة الطقس وعدم إستقرار الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الخميس ، مع إتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.

يأتي ذلك تماشيا مع التغيرات المناخية المرتقبة، ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية الخميس 19 ديسمبر ، حيث تشهد البلاد حالة منخفض جوي يعمل على سقوط امطار متوسطة الشدة تغزر مساء على محافظات (الإسكندرية ـ البحيرة - كفر الشيخ ).

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على إستمرار الجاهزية والإستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الإستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، والتنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث الوحدات المحلية وشركة المياة والحماية المدنية لإتخاذ اللازم للحد من موجة سقوط الأمطار .