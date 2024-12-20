أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد بعد التحديث الأخير

يسعى العديد من سكان الوجه البحري المسافرين عبر خطوط سكك حديد مصر لمعرفة أسعار تذاكر القطارات.

نرصد لكم في السطور التالية أسعار تذاكر القطارات المحدثة لعام 2024 للدرجة الأولى والثانية VIP، والدرجة الأولى والثانية والثالثة مكيفة، والدرجة الثالثة تهوية، وقطارات تحيا مصر.

أسعار تذاكرالقطارات بعد الزيادة

رفعت هيئة السكة الحديد، أسعار تذاكر ركوب عدد من القطارات على خطوط السكة الحديد، مؤخرا، وجاءت الزيادات التى تم تطبيقها كالتالي:

- زيادة سعر تذكرة الدرجة الأولى التالجو 50 جنيها، لتصبح 275 جنيها، بدلا من 225 جنيها على خط القاهرة الإسكندرية.

زيادة سعر تذكرة الدرجة الثانية التالجو 25 جنيها لتصبح 175 جنيها بدلا من 150 جنيها على خط القاهرة الإسكندرية.

- قطارات تالجو الإسبانية على خط الصعيد استمرار صرف تذاكر الدرجة الأولى والثانية لقطارات التالجو بدون زيادة رسمية.

- القطارات الاسبانية والفرنساوي والـ VIP ذات الدرجة الأولى والروسي المكيف والروسي التهوية الدرجة الثالثة بأنواعها شملت سعر التذكرة زيادة 12.5% والتقريب لأقرب خمسة جنيهات.

- القطارات الاسبانية والفرنساوي والـ VIP الدرجة الثانية والروسي المكيف والروسي التهوية الدرجة الثالثة بأنواعها شملت زيادة 12.5% في سعر التذكرة والتقريب لأقرب خمسة جنيهات.

- قطارات الضواحي وتحيا مصر.. زيادة 25% والتقريب لأقرب خمسة جنيهات.

أسعار تذاكر قطارات الوجه البحري



أولًا: أسعار تذاكر قطارات بنها 2024 من محطة القاهرة:

-تصل أسعار تذاكر قطارات بنها 2024 للدرجة الأولى المكيفة إلى 45 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات بنها 2024 للدرجة الثانية المكيفة إلى 35 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات بنها 2024 للدرجة الثالثة المكيفة إلى 25 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات بنها 2024 للدرجة الثالثة تهوية إلى 20 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات بنها 2024 قطارات تحيا مصر إلى 10 جنيهات.

أسعار تذاكر قطارات قويسنا 2024

أسعار تذاكر قطارات وجه بحري 2024



ثانيًا: أسعار تذاكر قطارات قويسنا 2024 من محطة القاهرة:

-تصل أسعار تذاكر قطارات قويسنا 2024 للدرجة الأولى المكيفة إلى 55 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات قويسنا 2024 للدرجة الثانية المكيفة إلى 40 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات قويسنا 2024 للدرجة الثالثة المكيفة إلى 30 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات قويسنا 2024 للدرجة الثالثة تهوية إلى 25 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات قويسنا 2024 قطارات تحيا مصر إلى 13 جنيها.

أسعار تذاكر قطارات بركة السبع 2024



ثالثًا: أسعار تذاكر قطارات بركة السبع 2024 من محطة القاهرة:

-تصل أسعار تذاكر قطارات بركة السبع 2024 للدرجة الأولى المكيفة إلى 55 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات بركة السبع 2024 للدرجة الثانية المكيفة إلى 40 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات بركة السبع 2024 للدرجة الثالثة المكيفة إلى 30 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات بركة السبع 2024 للدرجة الثالثة تهوية إلى 25 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات بركة السبع 2024 قطارات تحيا مصر إلى 13 جنيها.



رابعًا: أسعار تذاكر قطارات طنطا 2024 من محطة القاهرة:

-تصل أسعار تذاكر قطارات طنطا 2024 للدرجة الأولى VIP إلى 90 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات طنطا 2024 للدرجة الثانية VIP إلى 80 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات طنطا 2024 للدرجة الأولي المكيفة إلى 65 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات طنطا 2024 للدرجة الثانية المكيفة إلى 45 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات طنطا 2024 للدرجة الثالثة المكيفة إلى 35 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات طنطا 2024 للدرجة الثالثة تهوية إلى 30 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات طنطا 2024 قطارات تحيا مصر إلى 17 جنيها.

أسعار تذاكر قطارات وجه بحري 2024:



خامسًا: أسعار تذاكر قطارات كفر الزيات 2024 من محطة القاهرة:

-تصل أسعار تذاكر قطارات كفر الزيات 2024 للدرجة الأولى المكيفة إلى 65 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات كفر الزيات 2024 للدرجة الثانية المكيفة إلى 45 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات كفر الزيات 2024 للدرجة الثالثة المكيفة إلى 35 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات كفر الزيات 2024 للدرجة الثالثة تهوية إلى 30 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات كفر الزيات 2024 قطارات تحيا مصر إلى 20 جنيها.



سادسًا: أسعار تذاكر قطارات إيتاي البارود 2024 من محطة القاهرة:

-تصل أسعار تذاكر قطارات إيتاي البارود 2024 للدرجة الأولى المكيفة إلى 70 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات إيتاي البارود 2024 للدرجة الثانية المكيفة إلى 55 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات إيتاي البارود 2024 للدرجة الثالثة المكيفة إلى 40 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات إيتاي البارود 2024 للدرجة الثالثة تهوية إلى 30 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات إيتاي البارود 2024 قطارات تحيا مصر إلى 20 جنيها.



سابعًا: أسعار تذاكر قطارات دمنهور 2024 من محطة القاهرة:

-تصل أسعار تذاكر قطارات دمنهور 2024 للدرجة الأولى المكيفة إلى 80 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات دمنهور 2024 للدرجة الثانية المكيفة إلى 65 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات دمنهور 2024 للدرجة الثالثة المكيفة إلى 45 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات دمنهور 2024 للدرجة الثالثة تهوية إلى 35 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات دمنهور 2024 قطارات تحيا مصر إلى 25 جنيهًا.



ثامناً: أسعار تذاكر قطارات سيدي جابر 2024 من محطة القاهرة:



-تصل أسعار تذاكر قطارات سيدي جابر 2024 للدرجة الأولى VIP إلى 165 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات سيدي جابر 2024 للدرجة الثانية VIP إلى 130 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات سيدي جابر 2024 للدرجة الأولي المكيفة إلى 90 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات سيدي جابر 2024 للدرجة الثانية المكيفة إلى 75 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات سيدي جابر 2024 للدرجة الثالثة المكيفة إلى 70 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات سيدي جابر 2024 للدرجة الثالثة تهوية إلى 45 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات سيدي جابر 2024 قطارات تحيا مصر إلى 35 جنيها.

أسعار تذاكر قطارات الإسكندرية 2024



تاسعًا: أسعار تذاكر قطارات الإسكندرية 2024 من محطة القاهرة:

-تصل أسعار تذاكر قطارات الإسكندرية 2024 للدرجة الأولى VIP إلى 165 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الإسكندرية 2024 للدرجة الثانية VIP إلى 130 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الإسكندرية 2024 للدرجة الأولي المكيفة إلى 90 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الإسكندرية 2024 للدرجة الثانية المكيفة إلى 75 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الإسكندرية 2024 للدرجة الثالثة المكيفة إلى 70 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الإسكندرية 2024 للدرجة الثالثة تهوية إلى 45 جنيها.

-تصل أسعار تذاكر قطارات الإسكندرية 2024 قطارات تحيا مصر إلى 35 جنيها.

أسعار تذاكر قطارات الوجه القبلي “تالجو”



الدرجة الأولى

من القاهرة إلى المنيا 350 جنيها.

من القاهرة إلى أسيوط 350 جنيها.

من القاهرة إلى سوهاج 500 جنيه.

من القاهرة إلى قنا 550 جنيها.

من القاهرة إلى الأقصر 600 جنيه.

من القاهرة إلى أسوان 700 جنيه.

الدرجة الثانية

من القاهرة إلى المنيا 250 جنيها.

من القاهرة إلى أسيوط 250 جنيها.

من القاهرة إلى سوهاج 300 جنيه.

من القاهرة إلى قنا 350 جنيها.

من القاهرة إلى الأقصر 400 جنيه.

من القاهرة إلى أسوان 550 جنيها