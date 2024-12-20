دون ذكر جهة الوصول .. العاهل الأردني يغادر المملكة في زيارة خاصة

أفادت وكالة الأنباء الأردنية بترا، بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني غادر المملكة في زيارة خاصة دون ذكر جهة الوصول.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأمير فيصل بن الحسين، أدى اليمين الدستورية نائبا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحضور هيئة الوزارة.

وفي وقت لاحق ، كانت وسائل الاعلام الأردنية أفادت بأن الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن غادر أرض الوطن، في زيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى العاهل الأردني، الشهر الماضي، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض في المملكة العربية السعودية.

وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، آنذاك، بأن اللقاء استعرض تطورات الأوضاع بالمنطقة وجهود مصر والأردن للتهدئة ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان، حيث حذر الجانبان من خطورة السياسات التصعيدية التي تدفع المنطقة نحو حافة الهاوية.

كما أكد الرئيس السيسي والعاهل الأردني تطابق موقفي مصر والأردن بشأن رفض التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، مشددين على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة نحو إنهاء الحرب بالمنطقة وتدشين مسار للسلام على أساس حل الدولتين.