مصادرة 18 ألف كتاب داخل مطبعة بدون ترخيص بالقليوبية

ألقت مديرية الأمن فى القليوبية مطبعة بقليوب بدون ترخيص تقوم بطبع الكتب المختلفة والاغلفة الدراسية وتم التحفظ على المطبعة وضبط مالكها واكثر من 18 ألف نسخة مختلفة من الكتب والاغلفة الدراسية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .



وتلقت مديرية أمن القليوبية معلومات اكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات تفيد قيام مالك مطبعة بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة قليوب فى محافظة القليوبية بطباعة ونشر وتوزيع العديد من الكتب والأغلفة الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول ، وعثر بداخلها على 18550 كتاب وغلاف دراسى لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية .



وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.