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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 19 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بالبداري والغنايم

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر
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أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن تنفيذ إزالة لـ 19 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمركزي البداري والغنايم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24 للازالات .

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد نفذت عدة حملات بمركزي البداري والغنايم قد أسفرت عن تنفيذ إزالات لـ 19 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمساحة 2024 متر مربع مباني حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة محمد عبدالراضي رئيس المركز بتنفيذ إزالة لعدد 9 حالات تعدي منهم 3 حالات تعدي بالمباني على خط التنظيم بمساحة 400 متر مربع و3 حالات تعدي بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 525 متر مربع و3 حالات تعدي بالمباني على أرض أملاك دولة خاصة تابعة للإصلاح الزراعي بمساحة 194 متر مربع كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بقيادة محمود ياسين رئيس المركز من تنفيذ إزالة لعدد 10 حالات تعدي منتم 6 حالات تعدي بالمباني على أرض أملاك دولة ملك الري بمساحة 405 متر مربع وحالة تعدي بالمباني على أرض أملاك دولة خاصة تابعة للاصلاح الزراعي بمساحة 200 متر مربع و3 حالات تعدي على خط التنظيم بمساحة 300 متر مربع لافتاً إلى أن هذه الازالات تمت في وجود قوة أمنية وحضور  وممثلي جهات الولاية ومسئولي الازالات وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.

وأضاف المحافظ أن الموجة 24 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى في 12 أكتوبر واستمرت حتى الأول من نوفمبر، والمرحلة الثانية من 9 إلى 29 نوفمبر، وبدأت المرحلة الثالثة التي تستمر خلال الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإستمرار شن الحملات والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثالثة الموجة ال 24 والإبلاغ بها أول بأول.

كان اللواء هشام أبوالنصر قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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