أضرار كارثية للولادة القيصرية غير المبررة طبيا.. الصحة توضح

أكدت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من الحقائق والمعلومات الهامة حول أضرار الولادة القيصرية غير المبررة طبيًا ، والتي تصيب الأم والجنين.

أضرار الولادة القيصرية

وقالت وزارة الصحة والسكان، من خلال منشورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك » إن أضرار الولادة القيصرية غير المبررة طبيًا تتمثل في التالي :-

دخول الطفل الحضانة وفصله عن الأم .

حرمان الطفل من رعاية الجلد للجلد.

حرمان الطفل من الرضاعة الطبيعية .

تعب التنفس ومضاعفات التنفس الصناعي.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن الولادة القيصرية في الأسبوع (34,35,36) تجعل الطفل مبتسرًا وتعرضه لمضاعفات الأطفال المبتسرين .

وكشفت الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة لشؤون السكان، عن عدد من الإجراءات التي جرى اتخاذها لخفض معدلات الولادة القيصرية في مصر.

وقالت الألفي، خلال ورشة عمل بالتعاون مع اليونسيف ووزارة الصحة، إن أرقام الولادة القيصرية بدأت في الانخفاض خلال الفترة الماضية، بعدما اتخذنا أسلوباً علميا في تقرير الولادة، حيث بات هناك أدلة علمية للأطباء توضح إمكانية ولادة السيدة طبيعياً أو قيصريا عبر تخطيط الولادة.

وأضافت: "هناك دليل آخر لأسباب الولادة القيصرية، وبالتالي هناك ميثاق مع الأطباء فيما يخص قرار الولادة القيصرية والطبيعية، وحال رأينا معدلات المستشفى مرتفعة بالولادة القيصرية سنتابع ذلك ونرى مدى تطبيق هذه الأدلة".

وتابعت: "عملنا على مساعدين للأطباء وهو نظام القبالة وهم مدربون على برنامج علمي، وهؤلاء ما نهدف عن طريقهم لخفض معدلات الولادة القيصرية، فضلاً عن كون الوعي ضروري لدى السيدات، خاصة أن الولادة القيصرية قرار طبي وليس قرارا شخصياً، والدكتور ليس من حقه أن يستمع لها إذا طلبت ولادة قيصرية".

وأشارت الألفي إلى صدور قرارات داخل وزارة الصحة للمساعدة في تنفيذ استراتيجيات تأهيل القيصرية، على رأسها المساواة في حساب تكلفة الولادة القيصرية والطبيعية، ومحاولة معرفة المعوقات مثل زيادة عدد أطباء التخدير ونعمل على إصلاح معدلات القيصرية وهذا هدف وطني مراعاة لمصلحة الأم والطفل لأن تأثيرها طويل المفعول.

مشكلات الولادة القيصرية غير المبررة

وشددت وزارة الصحة والسكان من ملف الولادة القيصرية غير المبررة لما تشكله من مشاكل كبيرة علي صحة الأطفال والأجيال القادمة بداية من الصحة العامة للطفل وصولا بالأمراض الناتجة عن هذا النوع من الولادة ، مشيرة إلي أن الولادة القيصرية قرار طبي وليس قرارا شخصيا للسيدات.