قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برد ولا كورونا.. الفرق بين أعراض الفيروسات التنفسية والمتحورات الجديدة وخطة العلاج
موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025 في مصر لطلاب المدارس والجامعات| قرارات نهائية
أرز تيماسيك في مصر.. وزير الزراعة يبحث مع سفير سنغافورة سبل التعاون
مصادر تركية: أردوغان يزور دمشق في غضون أسبوعين
محمد فايز فرحات: عدم الاستقرار بالمنطقة يرتبط بسياسات الاحتلال الإسرائيلي
4 أندية مصرية موقوفة بقرار من الفيفا..وهذا موقف الزمالك من القيد
شهب الدببيات تزين سماء مصر بالتزامن مع الانقلاب الشتوي.. غدا
خطيب الأوقاف: البر وجبر خواطر الأطفال سلوك نبوي شريف.. فيديو
تطور عاجل في تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول
رحلة كفاح 4 شباب.. جاءوا من الغربية بحثا عن لقمة العيش وانتهت حياتهم في بيارة صرف بالمنوفية
موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري
المركزي الروسي يخالف الفيدرالي الأمريكي ويتخذ قرارا بشأن سعر الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

شهب الدببيات تزين سماء مصر بالتزامن مع الانقلاب الشتوي.. غدا

شهب الدببيات
شهب الدببيات
أ اش أ
×

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إنه بالتزامن مع حدوث الانقلاب الشتوي في مصر ودول النصف الشمالي من الكرة الأرضية، غدا السبت، ستزين شهب "الدببيات" السماء بدءا من ليل الغد وحتى فجر الأحد، في مشهد فلكي بديع يرى بالعين المجردة السليمة في حالة صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء. 

وأوضح تادرس، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن شهب "الدببيات" من الزخات الشهابية الخفيفة حيث يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب فى الساعة، لافتا الى أن هذه الشهب تنتج عن طريق الحطام الغبارى المتناثر على طول مدار المذنب Tuttle الذى تم اكتشافه عام 1790 ،و تسقط شهب الدببيات كما لو كانت آتية من مجموعة الدب الأصغر Ursa Minor (بالقرب من النجم القطبى) وهو سبب تسميتها .

وأضاف أن التوقيت السنوي لهذه الزخة يكون من 17 إلى 25 ديسمبر من كل عام، وتصل ذروتها فى ليلة 21 وفجر 22 ديسمبر.

وعن أسباب ظهور الشهب، قال استاذ الفلك بالمعهد إن زخات الشهب السنوية تنشأ عندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس خلال تجمعات كثيفة من الغبار والحصى المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تصطدم بأعلى الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و 100 كيلومتر وتظهر لنا كشريط من الضوء وهذا يؤدي إلى حدوث زخات شهابية تتكرر على أساس سنوي. 

وأكد أن ظهور تلك الشهب في السماء ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض إذ إنها تدخل الغلاف الجوي وتحترق فيه على إرتفاع أكثر من 70 كيلو مترا من سطح الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها. 

ويبدأ فصل الشتاء غدا في مصر ودول النصف الشمالي من الكرة الأرضية ويستمر نحو 88 يوما و23 ساعة و39 دقيقة، ويعد هذا اليوم ذروة فصل الشتاء فلكيا وسيكون أقصر نهار في السنة إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات فقط بينما يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبا، كما تبلغ الشمس أدنى إرتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن .

ويحدث الانقلاب الشمسي الشتوي في نصف الكرة الأرضية الشمالي حول يومي 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، حيث تصل الشمس لأدنى ارتفاع لها خلال الظهر فوق الأفق، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي فيما عدا مدار الجدي، وهو حدث فلكي سنوي يميزه عمودية الشمس على مدار الجدي.

سماء مصر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية شهب الدببيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احسب هتزيد كام؟.. صرف زيادة المعاشات يناير 2025 رسمياً لهذه الفئات

اعرف هتزيد كام؟.. صرف زيادة المعاشات يناير 2025 رسمياً لهذه الفئات

خريطة الأمطار

خريطة سقوط الأمطار الرعدية اليوم الجمعة

سعر الدولار

الدولار رسميا الآن| آخر تحديث اليوم بعد تصريحات الحكومة بشأن مرونة سعر الصرف

سعر الذهب اليوم الجمعة

عيار 21 يتراجع 150 جنيها خلال أسبوع.. سعر الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024

هيثم شاكر

تطورات الحالة الصحية لـ هيثم شاكر

سعر الذهب

سعر أشهر جرام ذهب اليوم 20-12-2024

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 20-12-2024

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 20-12-2024

ترشيحاتنا

مسجد تنمية المجتمع بمنية النصر

خطيب الأوقاف: نريد بناء إنسان يصنع حضارة ولا يجنح إلى تطرف.. فيديو

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجد بقرية البجلات في منية النصر

موقع دار الإفتاء المصرية

%67 منها للأسرة.. دار الإفتاء المصرية تُصدر 1,422,921 فتوى خلال عام 2024

بالصور

طريقة عمل مقرمشات منزلية بدون مواد حافظة أو ألوان صناعية

مقرمشات
مقرمشات
مقرمشات

بدون ما يشرب الزيت.. طريقة عمل الباذنجان المقلي

الباذنجان المقلي
الباذنجان المقلي
الباذنجان المقلي

في عيد ميلاده.. لماذا يلقب محمد فؤاد بـ ابن البلد؟

محمد فؤاد
محمد فؤاد
محمد فؤاد

شكلها تغير.. هنادي مهنا بإطلالة أنيقة في أخر ظهور

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قناة الزمن الجميل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم "رجل الابتسامة" مأساة خلف القناع

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

المزيد