ندوة لـ السينما السنغالية.. تفاصيل اليوم الخامس من الدورة 35 لـ أيام قرطاج

شهد اليوم الخامس لأيام قرطاج السينمائية الإعلان عن جوائز ورشتي "شبكة" (مرحلة التطوير) و"تكميل" (مرحلة ما بعد الإنتاج) ضمن قسم "قرطاج للمحترفين".

وتكونت لجنة التحكيم من عفاف بن محمود، ديما عازار، هبة عثمان، ومادلين روبرت، حيث شارك 11 مشروعًا في "شبكة" و9 مشاريع في "تكميل" من 16 إلى 19 ديسمبر 2024.

وفي لمسة وفاء، كرمت أيام قرطاج السينمائية الفنان الراحل فتحي الهداوي الذي توفي قبيل انطلاق المهرجان بيومين.

تميز الهداوي بعلاقته العميقة مع المهرجان، حيث حصل على جائزة أفضل ممثل مساعد مرتين وكرم بذكرى خاصة في الافتتاح وعرض فيلمه "7 شارع حبيب بورقيبة" مساء 19 ديسمبر.

كما نظم المهرجان ندوة بعنوان "السينما السنغالية" ضمن برنامج "تحت المجهر"، أدارها المخرج محمد شلوف وشارك فيها جيرمان كولي وزينة ديوب، حيث ناقشوا تطور السينما السنغالية وتحدياتها، مع التركيز على الهوية الإفريقية وتحررها من المعايير الغربية.

وفي نفس اليوم، أقيمت ندوة صحفية للإعلان عن ملامح الدورة المقبلة من مهرجان "فيسباكو" (22 فبراير - 1 مارس 2025)، بمشاركة فرانسوا أكوابو أدياناغا ويعقوبا بونكونغو، حيث تم الإعلان عن استضافة تشاد كضيف شرف.