وليد سليمان يثير الجدل بعد ظهوره في مران الأهلي استعدادًا لـ "بلوزداد "

أثار النادي الأهلي الجدل بشأن تعيين وليد سليمان، نجم الفريق السابق، في منصب مدير الكرة، رغم عدم الإعلان الرسمي.

وظهر وليد سليمان في تدريبات الأهلي، اليوم، وهو المران الأول الذي يخوضه الفريق بعد الراحة.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه على "فيسبوك"، صورة لـ وليد سليمان من التدريبات، بجانب جملة: "طريقنا واحد".

يذكر أن مسؤولي الأهلي كانوا قد استقروا عقب خسارة الأهلي لكأس التحدي، على ضرورة تعيين مدير كرة جديد، بجانب عمل محمد رمضان، كمدير رياضي للنادي.

مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد السادسة مساء يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.