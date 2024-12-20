صفقتان سوبر في الزمالك.. خالد الغندور يكشف التفاصيل

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك، يعمل على التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة.

وكتب الغندور عبر حسابه على "فيسبوك": "الزمالك بيخلص صفقتين من العيار الثقيل واحد مصري وواحد أجنبي".

وكان الزمالك تعادل مع سيراميكا كليوباترا 1- 1 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.