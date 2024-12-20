شاهد.. إمام عاشور وعمر كمال فى مران الأهلي

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر إمام عاشور، لاعب الأهلي، صورة عبر حسابه على منصة "إنستجرام"، من تدريبات الفريق اليوم، يظهر فيها رفقة عمر كمال.

وظهر عمر كمال عبدالواحد في مران الأهلي، اليوم الجمعة، مرتديًا دعامة رسغ على موضع إصابته في اليد، بعد تعرضه للقطع السطحي.



مباراة الاهلي المقبلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد السادسة مساء يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.