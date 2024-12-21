معرض خيري للملابس لطالبات جامعة عين شمس ضمن مبادرة دكان الفرحة

نظم قطاع التعليم والطلاب جامعة عين شمس معرضا خيريا بالمدن الجامعية طالبات والفروع الخارجية وذلك ضمن مبادرة دكان الفرحة حيث تم توزيع حوالي ١٠٠٠ قطعة ملابس بالمجان على الطالبات.

يأتي ذلك في إطار دعم قطاع التعليم والطلاب للطلاب ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وادخال السرور على نفوسهم ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ويهدف المعرض إلى تعزيز روح التعاون والتكافل بين الطلاب، بالإضافة إلى توفير فرص للطلاب ذوي الدخل المحدود للحصول على ملابس جديدة ومناسبة كذلك توزيع خطوط محمول لشركة وى ( باقات إنترنت ومكالمات )مدفوعه مقدما

كما يسعى المعرض إلى نشر الوعي حول أهمية العمل الخيري والمشاركة المجتمعية، مما يعزز قيم العطاء والمشاركة بين الأجيال الجديدة.