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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

أسعار الدواجن اليوم السبت 21 ديسمبر.. وهذا ثمن البانيه والبيض

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي
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يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الفراخ، اليوم السبت، تزامنًا مع تسجيل تحديث جديد لبورصة الدواجن في أسعار الفراخ البيضاء خلال التعاملات الصباحية.

واستقرت أسعار الفراخ البيضاء والحمراء  اليوم السبت 21 ديسمبر، خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، بعد أن تذبذبت أسعار الدواجن والبيض بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية.

 

أسعار الدواجن اليوم 

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة، ووصل سعرها إلى 73 جنيها بعدما وصل إلى 76 جنيها منذ أيام قليلة، وتصل  للمستهلك بسعر 82 جنيها، وانخفضت أسعار الدواجن الأمهات حوالى 55 جنيها للكيلو  بعدما وصل سعرها  إلى 65 جنيهًا منذ أيام قليلة وتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها.
 

وارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" حوالى 2 جنيه لتصل إلى 80 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيهًا.
 

وهبط سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.
 

سعر البانيه

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من  170 لـ 190 جنيهًا في بعض المحلات، حسب المنطقة، بعدما وصل سعره إلى 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.
 

أسعار البيض اليوم السبت 21 ديسمبر   

سعر كرتونة البيض الأحمر 137 جملة لتباع للمستهلك بنحو 147 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 135جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 145جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 140 جنيها.
 

ويقول الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع  الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ، إن حجم الاستثمار فى الثروة الداجنة حوالى 100 مليار جنيه ، ويعمل بالقطاع حوالى 3.5 مليون نسمة عمالة مباشرة أو غير مباشرة وبالتالى الاهتمام بصغار المربيين هو اهتمام بالثروة الداجنة بشكل عام .


إنتاج مصر من البيض


وأضاف “سليمان” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أنه بالفعل لدينا الاكتفاء الذاتى من الدواجن والبيض ويتم تصدير الفائض منهم  حيث يتم إنتاج نحو 14 مليار بيضة سنويًا فى مصر .

وأوضح “ رئيس قطاع  الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة”  أنه بعد ارتفاع أسعار البيض خلال الآونة الأخيرة قامت وزارة الزراعة  بحصر المزارع التى تنتج بيض مائدة والتى يصل عددها إلى 3750 مزرعة لإنتاج بيض مائدة منها يعمل 60% الفترة الحالية وأكثر من 400 مزرعة متوقفة لذا تم عقد اجتماع من قبل وزير الزراعة لدراسة وحل مشكلات المربيين .

وأشار الدكتور طارق سليمان  إلى أن ماقامت به الدولة المصرية من مجهودات أدت إلى تراجع سعر الأعلاف بنسبة 50% وبالتالى خفض أسعار الدواجن لإنه من المعروف أن 70% من تكلفة الدواجن تكمن فى الأعلاف .
 

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