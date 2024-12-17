أسعار الفراخ وطبق البيض اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

تشهد أسعار الفراخ استقرارا نسبيا خلال بورصة اليوم، الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024، وتعتبر الفراخ من أهم مصادر البروتينات التي يهتم بها عدد كبير من المواطنين، فهي سلعة استراتيجية لا غنى عنها، لذلك يحرص قطاع كبير من الأفراد على المعرفة اليومية لأسعار الفراخ سواء البيضاء أو الساسو أو البلدي، فهي تعتبر عادة أساسية يومية لكثير من التجار والمستهلكين.

أسعار الدواجن

- جاءت أسعار الفراخ (البيضاء) ليتراوح سعرها بين 72 جنيهًا و73 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ليتم وصولها إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 82 جنيهًا و83 جنيهًا للكيلو.



- فيما تراوحت أسعار الفراخ (الساسو) بين 80 جنيهًا و81 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ليتم بيعها في الأسواق للمستهلك بسعر يتراوح بين 90 جنيهًا و91 جنيهًا للكيلو.



- وجاءت أسعار الفراخ (البلدي) لتسجل سعر 115 جنيهًا للكيلو ليتم بيعها إلى المستهلك بسعر 125 جنيهًا للكيلو.

- بينما سجلت الفراخ (الأمهات) سعر 57 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

أسعار الكتاكيت

- الكتكوت (الأبيض شركات) سجل سعرا يتراوح من 35 جنيهًا إلى 42.5 جنيهًا.

- فيما وصل الكتكوت (الأبيض قطعان) ليسجل سعرا يتراوح بين 28 جنيهًا و28.5 جنيه.



- الكتكوت (الساسو) سجل سعر يتراوح من 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.

- بينما سجل الكتكوت (الساسو بيور) سعر يتراوح من 18 جنيهًا إلى 19 جنيهًا.

- فيما جاء الكتكوت (البلدي الحر) بسعر يتراوح بين 6 جنيهات و7 جنيهات.



أسعار البط

- البط (البلدي) سجل سعرا يتراوح بين 99 جنيهًا و100 جنيه للكيلو.

- البط (الفرنساوي) سجل سعرا يتراوح من 69 جنيهًا إلى 70 جنيهًا للكيلو.



- البط (المسكوفي) تراوح سعره بين 84 جنيهًا و85 جنيهًا للكيلو.

- البط (بغالي) تراوح سعره بين 79 جنيهًا و80 جنيهًا للكيلو.



أسعار الرومي

- اللحم الرومي (الأبيض) تراوح سعره بين 94 جنيهًا و95 جنيهًا للكيلو.



- اللحم الرومي (الأسمر) تراوح سعره بين 109 جنيهًا و110 جنيهات للكيلو.

أسعار البيض

- سجلت كرتونة البيض (الأبيض) سعر يتراوح بين 144 جنيهًا إلى 147 جنيهًا في المزرعة.



- سجلت كرتونة البيض (الأحمر) سعر يتراوح من 145 جنيهًا إلى 148 جنيهًا في المزرعة.

- بينما سجلت كرتونة البيض (البلدي) سعر يتراوح من 139 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.